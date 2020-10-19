Учёные в разных точках Земли констатируют аномально быстрое таяние льдов. В середине октября зарегистрирован очередной рекорд сокращения площади ледяного покрытия Арктики; в январе то же самое наблюдалось в Антарктиде. Не стал исключением и ледник Монблана - крупнейший во Франции.

Когда-то спускающимся в долину ледяным языком любовались Виктор Гюго, Жорж Санд, Наполеон III. Сегодня, говорит Люк Моро, в туристах недостатка по-прежнему нет, но наблюдать им скоро будет не за чем. Этот гляциолог наблюдает за "ледяным морем", как его здесь называют, вот уже 30 лет.

"200 лет назад ледник возвышался до уровня вот этой горы, - говорит Люк Моро, - видите, её вершина отполирована льдами. За два века, как видите, он растаял и опустился до этой отметки внизу. О его эрозии свидетельствуют следы из песка и камней, которые оставляет исчезающий ледник".

Всего за минувшее столетие ледник Монблана потерял более четверти объема и отступил примерно на два километра. Результат десятилетий глобального потепления виден невооруженным глазом: "С середины XIX века в Альпах температура поднялась на 2°C, что более чем в два раза превышает общемировой показатель", - передаёт из Шамони наш специальный корреспондент Гийом Пети.

Если уровень выбросов в атмосферу углекислого газа не стабилизируется до конца века, альпийские ледники могут исчезнуть, отмечает геоморфолог Людовик Раванель. Знаменитый ледник Аржантьер уже почти не видно из долины.

"Чем жарче становится на Земле, тем больше сокращается площадь льдов. А чем их меньше - тем меньше так называемая "белая поверхность", которая отражает солнечные лучи. Если её доля сократится в пользу тёмной поверхности, которая нагревается под действием Солнца, это ускорит глобальное потепление", - объясняет Людовик Раванель.

Повышение температуры приводит также к таянию вечной мерзлоты, которую учёные определяют как "горный цемент". Этот процесс дестабилизирует скальные породы, вызывая оползни и создавая угрозу для сотен объектов в Альпах.

"За последние двадцать лет мы все чаще становимся свидетелями нестабильности опор горнолыжных подъемников, фундаментов гостиниц и горных приютов, - говорит Людовик Раванель. - Ремонт стоит дорого, поэтому лучше просчитать развитие событий, чтобы не повторять прошлых ошибок".

Адаптировать свою деятельность к глобальному потеплению придётся всем. В массиве Монблан с начала 70-х годов период снегопадов сократился на 40 дней на высоте до 2500 метров. Альпинизм оказался на передовой.

"Некоторые маршруты становятся недоступны, это правда. Так как изменения происходят очень быстро, адаптировать, конечно, нелегко. Я думаю, что мы будем и дальше делать то, что всегда делали, но по-другому, возможно, не в тех объёмах. Но в целом профессия горного инструктора и проводника переживёт это", - считает Оливье Гребер, президент Федерации горных проводников Шамони.

В связи с сокращением доли зимних туристов, местные власти делают ставку на развитие туризма межсезонного, надеясь со временем наверстать потери, передает специальный корреспондент Euronews Гийом Пети.