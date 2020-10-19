В Москве школьники младших классов вернулись за парты

Ученики младших классов вернулись за парты в Москве после двухнедельных каникул. Речь идет о 540 тысячах учащихся с первого по пятый классы. В соответствии с решением мэра Москвы, старшеклассники до конца октября будут учиться дистанционно.

"Старшие школьники больше подвержены риску заражения ", говорится, в частности, в указе, к тому же они "успешнее адаптируются к дистанционному формату обучения". Власти также попросили учеников 6-11 классов ограничить встречи с друзьями, родственниками и воздержаться от посещения общественных мест. За минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения в России составило без малого 16 тысяч.

Между тем значительный массив данных об эффективности вакцины "Спутник V" может быть получен уже к середине ноября, сообщил замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Речь, по его словам, идет о подборке в "5-10 тысяч человек <...>, широкой возрастной группы".

В понедельник также стало известно, что эта российская вакцина будет производиться в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае.