И от COVID-19 защиты нет

Из Италии сообщают, что рост выявленных суточных заражений перевалил за 11-тысячную отметку, Рим наделил местные власти полномочиями, чтобы вводить комендантский час. Цель - разбить цепочки передачи инфекции.

Самые жесткие меры и ограничения - во избежания нового тотального карантина. Вот какие аргументы привел итальянский премьер Джузеппе Конте: "Мы не можем терять время, нам требуется быстро реагировать и принимать все возможные меры, чтобы не закрывать страну. Мы не можем себе позволить остановить жизнь, чтобы не нанести еще один удар по экономике".

В Швейцарской конфедерации кантональными властями принимаются ограничения - с этой недели обязательным становится ношение защитных масок в общественных закрытых помещениях, это касается транспортных узлов тоже, как и автобусов и трамваев.

Любые торжества и встречи ограничиваются 15-ю участниками.

В Германии владельцы пивных и развлекательных заведений озабочены будущим своих бизнесов, в Гамбурге, важнейшем городе когда-то знаменитого Ганзейского союза, с выходных действует режим комендантского часа.

Управляющий "Susi's Show Bar" Кристиан Шнелль настроен скептически: "Политики обязаны прийти к нам и предложить решения, которые поддержат нашу работу. Потому что простое содержание нашего развлекательного клуба обходится в очень кругленькую сумму. Нас ждут очень трудные времена".

В Чехии с ее десятимиллионным населением прирост зараженных за сутки составил свыше 5 тысяч человек.

Официальная Прага весной одной из первых стала ослаблять карантинные меры, вторая волна, как указывается, может стать тяжелым испытанием для больничной системы. Но есть те, кто недоволен новыми ограничениями, они вышли на манифестацию, которая в итоге привела к столкновениям с полицией.