Убийство учителя: слово мусульманам

С цветами, свечами, письмами, слезами - сюда - на место гибели Самюэля Пати - школьный двор французского городка Конфлан-Сент-Онорин - продолжают идти люди. Чтобы почтить память 47-летнего учителя, убитого в пятницу за демонстрацию в классе карирукатур на пророка Мухаммеда.

К импровизированному мемориалу устремились и представители местной мусульманской общины. Они выступили с осуждением "варварского, бесчеловечного акта".

Хассен Чалгуми, имам мечети Дранс:

"Я бы хотел видеть тысячи мусульман, плачущих, со свечами в руках и слезами на глазах рядом с этими семьями. Это непостижимо - здесь, посреди улицы обезглавили мужчину, в Париже, не в Багдаде! Не знаю, что же ещё дожно произойти, чтобы мы, наконец, очнулись. Мусульмане, имамы, родители, главы ассоциаций и общин, проснитесь!"

Произошедшее всколыхнуло и представителей политических кругов Франции. На правительство обрушился шквал критики и упрёков в бездействии перед лицом угрозы исламизма.

Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение":

"16 октября Франция осознала чудовищную опасность, которая в действительности таилась, ждала своего часа на протяжении десятилетий. Ей бессильные власти и беспомощное правительство позволили процветать на нашей земле, набрать силу, чтобы проникнуть во все сферы нашего общества ".

По делу об убийстве Самюэля Пати под стражу заключены 15 человек. Полиция выясняет, есть ли среди них сообщники нападавшего - 18-летнего чеченского беженца Абдуллаха Анзорова.

Четверо задержанных - ученики той самой школы, в которой преподавал погибший. По версии следствия, они могли дать преступнику описание учителя за денежное вознаграждение.