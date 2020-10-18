Антиправительственные демонстрации в Таиланде

В Бангкоке и других городах Таиланда не прекращаются антиправительственные демонстрации. Участники акций протеста требуют изменения Конституции, реформы монархии и и отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, который пришел к власти в результате госпереворота. Манифестанты вышли на улицы Бангкока несмотря на действующий запрет на собрания группами более пяти человек и закрытие ряда станций наземного и подземного метро

"Мы хотим, чтобы Прают Чан-Оча ушел в отставку, чтобы в стране состоялись по-настоящему справедливые выборы. Ситуация накануне была очень плохая, мы хотим показать, что власть принадлежит народу, а не тем, кто находится в правительстве, они не могут подавлять нас с использованием силы", — говорит участница акции.

В пятницу полиция применила водометы для разгона манифестантов. Акции протеста проходят также несмотря на введение режима чрезвычайного положения в Бангкоке, в рамках которого участники демонстраций могут быть арестованы.