Лиса — друг человека: научный эксперимент в Новосибирске

Белоснежный лис по кличке Пломбир живет в частном доме. К людям животное попало не из дикой природы, а в результате уникального эксперимента по одомашниванию лис, который продолжается уже более 60 лет в новосибирском Академгородке. По словам хозяйки Пломбира Татьяны Абрамовой, несмотря на преданность человеку, инстинкты хищника у ее питомца не исчезли. За каждую правильно выполненную команду Пломбир получает лакомство. "Они в принципе не очень понимают слово "нельзя" — если нельзя, значит, что все равно можно пока человек или хозяин не видит. Больше, может быть, похоже на кошек поведение", — говорит Татьяна.

В работой над экспериментом, начатом советским академиком Дмитрием Беляевым, принимают участие 15 ученых. В последние годы благодаря новым открытиям в генетике эксперты сосредоточились на изучении изменении в поведении лис

Старший научный сотрудник Юрий Гербек объясняет: "В этом эксперименте мы пытаемся понять, какие системы и какие гены изменяются и как они изменяются, когда из агрессивной лисицы мы получили дружелюбную домашнюю лисицу".

Сегодня на ферме НИИ цитологии и генетики живут около 1000 одомашненных лис, а также их дикие сородичи. Ученые говорят, что за годы эксперимента у лис изменился окрас шерсти, морда стала короче.