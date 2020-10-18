Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

Баку и Ереван обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия. "В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении, а также ракетный обстрел в южном направлении", - сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении. В свою очередь власти Азербайджана заявили, что обстрелам подверглись окрестности Джебраила и села на реке Араз .

О договоренности начать гуманитарное перемирие с 00:00 по местному времени 18 октября Баку и Ереван объявили в субботу вечером.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Армении говорят, что массированному обстрелу с самого начала войны подвергаются столица и другие населенные пункты Нагорного Карабаха. Разрушается гражданская инфраструктура. Баку обвиняет Ереван в ракетном ударе по второму по величине городу Азербайджана Гяндже, сообщая о гибели 13 мирных жителей и десятках раненых. В Минобороны Армении отрицают информацию об ударах с армянской территории по Азербайджану.

Евросоюз заявляет, что все обстрелы гражданских лиц и гражданских объектов любой из сторон должны быть прекращены.