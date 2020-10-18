Израиль частично снимает карантин

Начиная с воскресенья в Израиле частично отменены карантинные меры, введённые в связи с распространением коронавируса: возобновляется работа некоторых предприятий, открываются детские сады и другие дошкольные учреждения для детей младше 6 лет. Ресторанам разрешено продавать еду на вынос, причём не только живущим поблизости, ограничение на передвижение лишь в радиусе одного километра от дома также упразднено.

"Я чувствую себя прекрасно, - говорит эта женщина, - потому что вот я пью кофе на улице, я могу выходить из дома. Я персональный тренер, и вот буду опять тренировать людей, смогу наконец делать это лицом к лицу, и это здорово!"

Вновь открыты для верующих площади у Храма Гроба Господня и у Стены Плача, но пока лишь для молитв небольшими группами в специальных отгороженных отсеках.

Общенациональные меры изоляции и дистанцирования действовали в Израиле с 18 сентября. Но их не соблюдали в общине харедим (ультраортодоксальных евреев), хотя именно там были зрегистрированы наихудшие вспышки Covid-19. И Многие израильтяне считают это безрассудством:

"Они словно смеются над нами! Словно всё это просто шутки. Вы только просмотрите, что происходит внутри харедим: вот, к примеру, им говорят не открывать школы - а они открывают. То есть среди нас есть люди, которые о других совсем не заботятся. Так какое тогда имеет значение, буду я сам соблюдать ограничения или нет? Такое ощущение, что над тобой просто издеваются".

Тем не менее жёсткие карантинные меры позволили снизить рост суточного числа новых случаев заражения коронавирусом с 9 000 до 2 000. Первый этап смягчения карантина продлится до конца месяца. Однако при резком росте уровня инфицированных это решение может быть пересмотрено.