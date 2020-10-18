Колорадо: крупнейший пожар в истории наблюдений

Из-за сильного ветра пожар на севере американского штата Колорадо распространился на площадь более 800 кв. км (80 тыс. га), став самым крупным в истории наблюдений.

Сожжено более 80,5 тыс. тысяч гектаров земли и множество строений. Конкретные цифры не приводятся, так как информация о принесённом ущербе пока уточняется. Нет также сведений о возможных жертвах и пострадавших.

С огненной стихией борются более 1,5 тыс. пожарных и других специалистов. По данным местных властей, пожар удалось локализовать на 62%. В округе Лаример проводится эвакуация жителей.

В северных районах Колорадо сохраняется объявленный ранее режим пожарной опасности. Отдельные очаги возгорания возникли в субботу и в округе Боулдер. Жителям городка Джеймстауна примерно в 70 км к северу-западу от Денвера также рекомендовано эвакуироваться.

Предупреждения о пожарной тревоге объявлены в 10 штатах США от Индианы до Калифорнии.