Турок-киприотов возглавит Эрсин Татар

На президентских выборах в непризнанной Турецкой республике Северного Кипра победил протурецкий кандидат Эрсин Татар, лидер правящей Партии национального единства. Он набрал около 52% голосов избирателей во втором туре - почти на 20 пунктов больше, чем в первом - и обошёл своего основного соперника нынешнего северокипрского лидера Мустафу Акынджи.

Татара поспешил поздравить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который открыто поддерживал его. 6 октября оба политика вместе открыли доступ к пляжам курорта Вароши. Город-призрак, где некогда отдыхали Бриджит Бардо и Элизабет Тейлор, оставался заброшенным с 1974 года, когда его оккупировала турецкая армия. Президент Кипра Никос Анастасиадис выразил по этому поводу решительный протест.

Во втором туре выборов Мустафу Акынджи поддерживала оппозиционная Республиканская турецкая партия, чей кандидат в первом туре занял третье место. Акынджи набрал более 48% голосов, но этого оказалось недостаточно для победы.