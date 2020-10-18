Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Коронавирусный уик-энд: комендантский час и протесты

Комментарии
 Ирина Александрова и AP, AFP
euronews_icons_loading
Коронавирусный уик-энд: комендантский час и протесты
Авторское право  Lewis Joly/AP
Размер текста Aa Aa

В субботу около 20 миллионов французов (жители Парижа и еще восьми крупных городов страны, включая Лион, Лилль и Марсель), были вынуждены вернуться в свои дома к девяти часам вечера. С этого часа и до шести утра теперь действует комендантский час. Мера введена правительством в связи с ухудшением эпидемической ситуации. За соблюдением распоряжения властей дополнительно следят 12 тысяч сотрудников полиции. Владельцы ресторанов считают, что ситуация обернется для них катастрофическими последствиями. Некоторые настаивают на том, что бы комендантский час начинался с 23 часов.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан сделать все возможное, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, отметив, что ближайшие дни и недели определят, в каких условиях немцы будут праздновать Рождество.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Научное сообщество ясно говорит нам: распространение коронавируса напрямую связано с количеством контактов и встреч. Если каждый из нас сейчас значительно сократит число встреч с людьми за пределами своей семьи в течение определенного периода времени, мы сможем остановить и обратить вспять тенденцию к увеличению числа инфекций".

"Здоровье не продается", "Бизнес на здоровье обходится слишком дорого". С такими плакатами на улицы Мадрида вышли сотни демонстрантов. Они критиковали власти, которые по их мнению плохо справляются с санитарным кризисом и выступали против приватизации крупных государственных больниц. Участники манифестации заявили, что именно это привело к коллапсу системы здравоохранения во время пандемии.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube