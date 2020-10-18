Новая волна COVID поднимается всё выше

Число погибших от вызванных ковидом осложнений достигло в Европе 250 тысяч. И число новых заразившихся растет быстрыми темпами. Самые быстрые темпы на минувшей неделе были зафиксированы в Швейцарии: число подтверждённых случаев здесь выросло на 146%. В ответ правительство конфедерации строгие ограничительные меры:

«Эти меры войдут в силу с завтрашнего дня, – объяснил министр здравоохранения Ален Берсе: – ношение масок будет обязательно во всех закрытых общественных местах. Будет запрещено собираться вместе без предупреждения группами больше 15 человек, хотя в зимнее время, наверное, люди и так нечасто собираются без предупреждения, но всё же. В общественных местах, ресторанах и барах пить и есть можно будет только, не покидая своего места. Банкеты в ресторанах будут запрещены, потому что именно на них заражаются чаще всего».

В Италии, где тоже новая волна ковида, резко пошла вверх, полиция провела спонтанные проверки в жилых кварталах, чтобы удостовериться, что люди соблюдают санитарные правила. Люди без масок и заведения, не обеспечившие социальное дистанцирование, были оштрафованы. Премьер-министр Джузеппе Конте разрешил главам городов вводить комендантский час по своему усмотрению.

В Праге прошла многотысячная демонстрация противников ограничительных мер. Значительную часть манифестантов составили агрессивно настроенные футбольные и хоккейные болельщики, вступившие в столкновение с полицией. По данным министерства здравоохранения, опубликованным в воскресенье, только за прошедшие сутки в Чехии было выявлено 8 713 случаев заражения коронавирусом.