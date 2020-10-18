Боливийцы избирают президента и парламент

Боливийцы снова идут к урнам год спустя после того, как предыдущая попытка выбрать президента обернулась массовыми беспорядками и свержением президента Эво Моралеса, который хотел избраться на новый срок, но в результате был вынужден покинуть страну.

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов. Но самые большие шансы стать новым президентом Боливии – у соратника Моралеса по "Движению к социализму" Луиса Арсе и у экс-президента Карлоса Месы, который возглавляет партию "Гражданское общество". В случае если ни один из кандидатов для победы в первом туре не наберёт более 50% голосов избирателей или не меньше 40, но с отрывом от ближайшего соперника в 10 процентов, второй тур должен состояться 29 ноября.

Кроме главы государства боливийцы выбирают также вице-президента, сенаторов и депутатов. Первые после политического кризиса прошлого года всеобщие выборы были сначала назначены на 3 мая, но затем перенесены на 18 октября из-за коронавирусной пандемии.

Во избежание заражения Высший избирательный суд Боливии продлил время работы избирательных участков на один час. Голосование будет организовано в две смены: в первой половине дня на избирательные участки будут допускаться граждане, номер удостоверения личности которых заканчивается на числа от 0 до 4, а во второй – от 5 до 9.