Санкции за Навального: политические игры или забота о безопасности? | #Куб

Санкции за Навального: политические игры или забота о безопасности? | #КубКомментарии
Европейский союз и Великобритания ввели санкции против российских чиновников, которые, как полагают в Брюсселе, причастны к отравлению Алексея Навального боевым химическим веществом. Чего добивается Европа и насколько эффективны такие формы давления на Москву? Обо всем этом — в «Кубе».
В Кремле с сожалением восприняли новые европейские санкции, расценив это как сознательный недружественный шаг. В чёрные списки попали, в частности, замглавы администрации президента Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников. Санкции коснулись также Института органической химии и технологии, с которым связывают разработку боевого отравляющего вещества «Новичок».
Этот список выглядит так, будто его диктовал сам Алексей Навальный, — считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Цитата: «Кто не нравится, того и запишем». Он назвал санкции «откровенным политическим хамством».
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий обвиняет Запад в доведении ситуации до абсурда. «Здравый смысл и конструктив, к сожалению, стали жертвами политизированного подхода и антироссийской истерии», — заявил он.
Выпад против Кремля
Политолог Александр Баунов видит в этом важный сигнал со стороны ЕС. По его мнению, «руководители Евросоюза дают понять, что отказываются проводить различие между номенклатурными либералами (вроде Кириенко) и агрессивно настроенными силовиками внутри российской верхушки, если на выходе все равно получается агрессивная силовая акция.»
В прессе принятые ЕС и Великобританией меры часто называют «антироссийскими санкциями», — с такой формулировкой категорически не согласны критики Путина. Они обвиняют структуры, чьи представители попали в чёрные списки, в коррупции, репрессиях и последовательном уничтожении российской политики. В конце концов, санкции направлены не против России и её жителей в целом, а против конкретных людей, — объясняют они.
Сторонники Владимира Путина отреагировали на публикацию чёрных списков насмешками. Они полагают, что руководство ЕС показало полное непонимание российских политических реалий, а может быть даже включило в санкционный пакет первые имена, которые пришли на ум.
Телеведущий Владимир Познер уверен, что произошедшее с Алексеем Навальным было лишь поводом для усиления давления на Москву. «Любая ситуация, позволяющая применить новые санкции, тут же используется», — объяснил он свою позицию в интервью НСН. По мнению Познера, таким образом страны запада пытаются «добиться подчинения России американским порядкам».
Кому нужны санкции?
Чего добиваются европейские страны, вводя новые санкции? В резолюции ЕС подчеркивается, что это ответ на применение запрещённого химического оружия. Большинство участников наших онлайн-опросов в первые часы голосования усмотрели в этом политические игры, а не заботу о безопасности.
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