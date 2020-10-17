Археологи обнаружили в перуанской пустыне еще один геоглиф – на этот раз в виде животного из семейства кошачьих. Оно изображено на склоне холма. Длина рисунка – 37 метров. Геоглиф мог появиться за 100-200 лет до нашей эры. Но прогнозы экспертов неутешительны: скоро рисунок может исчезнуть из-за естественной эрозии.

"Что по-прежнему удивляет людей и о чем нас часто спрашивают — как мы находим новые геоглифы? На самом деле есть новые рисунки, и мы еще будем их находить. В последние годы всё стало проще благодаря использованию современных технологий. Раньше мы получали аэрофотоснимки или изображения с самолетов, а теперь мы можем с помощью беспилотников делать снимки на небольшой высоте, и это нам очень помогает", — рассказывает ответственный за систему управления Археологическим парком Наска-Пальпа, археолог Джонни Исла.

В Перу нашли новый геоглиф Jhony Islas/AP

В 1994 году геоглифы Наски были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все они появились около 2000 лет назад. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как и для чего были нарисованы эти фигуры