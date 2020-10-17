Десятый день протестов против полицейского насилия

В столице Нигерии Лагосе и других крупных городах страны десятый день подряд продолжаются многотысячные демонстрации против полицейского насилия. 17 октября к протестующим присоединились нигерийские женщины. Движение за реформу полиции не утихает, несмотря на то что несколько дней назад правительство удовлетворило основное требование протестующих, распустив специальный отряд полиции по борьбе с ограблениями.

«Я пришла сюда, чтобы выразить протест против убийства моих детей, против убийства наших детей, против убийства молодёжи. Мы хотим новой Нигерии, в которой будут царить правда, мир и справедливость, где наши дети смогут жить, ходить в школу в полной безопасности», – говорит участница демонстрации.

По данным местных СМИ, протест координируется через социальные сети, в которых публикуются призывы перекрывать ключевые автомагистрали. Хакеры, связанные с движением протеста, выложили в открытый доступ личные данные многочисленных сотрудников полиции и взломали интернет-сайты общенациональных СМИ.