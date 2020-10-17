Новая Зеландия: на всеобщих выборах побеждает партия премьера

Премьер-министр Новой Зеландии Джансинда Ардерн останется во главе правительства на очередной срок: её Лейбористская партия одержала победу на прошедших в стране в субботу всеобщих выборах.

Победа историческая: лейбористы показали свой лучший результат за последние полвека и смогут самостоятельно формировать правительство - их поддержали более половины избирателей.

Обращаясь к согражданам, Джасинда Ардерн сказала:

"Сейчас, как никогда, мы должны продолжать нашу работу, действовать. Прдолжать использовать любую открывающуюся перед нами возможнрость, чтобы сделать жизнь в нашей стране лучше. Поэтому давайте все вместе сделаем шаг вперед, давайте продолжим наш путь".

Основной соперник лейбористов - правоцентристская Национальная партия Новой Зеландии набрала лишь около 26 % голосов и уже признала своё поражение. Её лидер Джудит Коллинз позвонила и поздравила Ардерн, но при этом пообещала:

"Мы изменимся. Наша Национальная партия возродится после этого поражения ещё более сильной, более организованной, более сплочённой".

Новозеландский парламент избирается раз в три года всеобщим тайным голосованием на этот раз 120 депутатских мандатов оспаривали 566 кандидатов от 17 партий и 35 самовыдвиженцев. Для того, чтобы пройти законодательный орган, им нужно преодолеть 5% барьер.

Наряду с всеобщими выборами в Новой Зеландии проходил также референдум по вопросам легализации марихуаны и эвтаназии. Обе инициативы уже поддержал парламент, но законодательно вступят в силу лишь после всенародного одобрения.