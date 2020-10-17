Нагорный Карабах: жизнь в окопах

Нагорный Карабах: жизнь в окопахКомментарии
Это армянский окоп недалеко от Агдама находится на линии соприкосновения так близко, что тихой ночью отсюда можно услышать голоса азербайджанцев.
Позицию защищают эти молодые солдаты. Среди них начинающий пилот, шеф-повар, учёный-компьютерщик и музыкант. Всем им от 18 до 20 лет, это их первая война. Командиру офицеру - 28 лет, и он считает, что подразделение готово к тяжёлым боям.
"Такова наша судьба, - говорит один из солдат. - судьба армянского народа. Мы все тут стоим твёрдо, дух наш крепок, мы готовы ко всему".
С 27 сентября эта траншея стала для них домом.
Это спальня, где четверо мужчин спят по очереди.
На кухне командует этот солдат, который до войны работал поваром в Нагорном Карабахе.
В последние три недели на этой позиции было относительно спокойно: самые ожесточённые бои шли к югу отсюда. Пока стоит хорошая погода, в окопах сухо, но скоро наступит зима.
Аманда Коакли, Euronews:
"Эти траншеи были вырыты во время войны в начале 1990-х годов и с тех пор постоянно обновлялись. Они всегда укомплектованы людьми, а азербайджанские позиции находятся примерно в километре отсюда, вон в том направлении".
В ночь на субботу вновь начался массированный обстрел столицы Нагорного Карабаха, удары нанесены по гражданской инфраструктуре. Власти непризнанной республики сообщают, что возобновился обстрел Шуши и других населённых пунктов.
Азербайджан заявил об обстреле города Гянджи и гибели мирных жителей.
Минобороны Армении факт ударов со своей стороны по гражданским объектам Гянджи отрицает и сообщает о двух сбитых беспилотниках противника в воздушном пространстве республики.
Поскольку соглашение о гуманитарном перемирии не соблюдается, и с обеих сторон звучит воинственная риторика, этим солдатам пока придётся оставаться в окопах.