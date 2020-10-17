Нагорный Карабах: новое перемирие?

По итогам консультаций по Нагорному Карабаху в Москве Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, которое должно вступить в силу в 00:00 18 октября. Об этом сообщил МИД Армении.

Эти видеокадры опубликовало в субботу министерство обороны Азербайджана как доказательство ракетных и артиллерийских ударов по предполагаемым позициям противника на фоне новой эскалации конфликта с соседней Арменией из-за Нагорного Карабаха. В ведомстве утверждают, что в результате обстрела был уничтожен также армянский зенитно-ракетный комплекс С-300.

Баку обвиняет Ереван в ракетном ударе по второму по величине городу Азербайджана Гяндже, сообщая о гибели 13 мирных жителей и 50 раненых. Министерство обороны Армении это отрицает, но власти непризнанного Нагорного Карабаха опубликовали список военных объектов города, хотя и не взяли на себя ответственность за нападение.

В телевизионном обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел Гянджи военным преступлением и возложил ответственность за него на Армению:

"Они должны ответить за это преступление, и они ответят за него. Наш им ответ будет на поле боя".

Несмотря на призывы Минской группы и мирового сообщества, заключённое ранее в Москве соглашение о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе не соблюдается. Стороны обвиняют в этом друг друга.

Провожая на фронт резервистов, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о недопустимости предпринятой Азербайджаном попытки решить вопрос Нагорного Карабаха военным путём.

"Мы говорим, что не позволим врагу попирать нашу землю, нашу родину и наши святыни".

Власти непризнанной республики и Армении говорят, что массированному обстрелу с самого начала войны подвергаются столица и другие населённые пункты Нагорного Карабаха. В ночь на субботу были нанесены новые удары. Разрушается гражданская инфраструктура.

Ранее эксперты организации Amnesty International подтвердили использование при обстреле азербайджанской стороной запрещённых кассетных боеприпасов израильского производства.

Каждый день в полдень колокола церкви Святого Креста в столице Армении Ереване и других храмов страны звонят в память о жертвах войны и в поддержку тех, кто находится на фронте.