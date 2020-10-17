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Франция

Девять человек взяты под стражу после жестокого убийства учителя под Парижем

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 Марика Димитриади
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Под Парижем обезглавили учителя
Под Парижем обезглавили учителя   -   Авторское право  Photo : Abdulmonam Eassa (Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)
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Девять человек взяты под стражу после жестокого убийства преподавателя в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший отрубил учителю голову и выложил фото в соцсети, сопроводив угрозами "неверным" и президенту Франции. По неподтвержденным данным, нападавшим мог быть 18-летний чеченец.

"Это не случайность. Этот террорист убил учителя, потому что хотел уничтожить ценности Республики, свет, возможность вырастить наших детей свободными гражданами — независимо от того, откуда они приехали, во что они верят или не верят, какая у них религия. Это наша битва, и от нее зависит наше существование", — заявил Эммануэль Макрон.

Следователи выяснили, что две недели назад на уроках учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, рассказывая о важности свободы слова. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей и был вынужден обратиться в полицию. Но некоторые родители и ученики, наоборот, отзываются об учителе с теплотой.

"Мой сын говорит, что он был очень милым, дружелюбным, добрым. Что касается того разговора, когда он попросил детей-мусульман выйти из класса... Мой сын сказал, что это было сделано из добрых побуждений, чтобы защитить их. Он должен был показать карикатуру на пророка и просто сказал детям-мусульманам: "Выйдите, я не хочу, чтобы это задело ваши чувства".

Нападавший попытался скрыться, но был настигнут полицией. Правоохранители потребовали, чтобы он сдался. Молодой человек начал угрожать полицейским. Очевидцы говорят, что он кричал "Аллах Акбар". В ответ правоохранители открыли огонь и застрелили нападавшего.

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