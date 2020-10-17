Чилийцы снова строят баррикады

Слезоточивый газ, водометы, горящие покрышки... Новые беспорядки в столице Чили Сантьяго вспыхнули накануне первой годовщины с начала массовых протестов. "Единый народ непобедим", — кричали манифестанты.

В тот же день власти выпустили заявление, в котором говорится, что спустя год после начала протестов страна наконец вернулась к нормальной жизни, но нужно контролировать преступные группировки с опорой на закон.

Новые протесты начались за неделю до референдума. Чилийцам предстоит ответить на два вопроса: нужна ли стране новая конституция и, если да, то какой орган должен ее составить. Голосование должно было пройти еще весной, но его перенесли из-за пандемии.

В Чили вспыхнули новые акции протеста Esteban Felix/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

В середине октября прошлого года тысячи чилийцев, недовольных социальным неравенством, повышением цен на проездные билеты и коррупцией, вышли на улицы городов. Эти демонстрации стали самыми массовыми за последние 30 лет – с момента падения диктатуры Пиночета.

Первые акции вспыхнули в столице, но вскоре они распространились и на другие регионы. Манифестации быстро переросли в беспорядки. Жертвами демонстраций стали более 30 человек. Для подавления акций президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение, дав разрешение на развертывание сил чилийской армии.