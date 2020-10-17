Демонстрации женщин и студентов в Минске

В субботу в Минске прошли новые акции протеста против официальных результатов президентских выборов. На улицу вышли оппозиционно настроенные студенты и женщины.

Десятки женщин собрались у одного из торговых центров белорусской столицы и прошли по проспекту Независимости в центр города, скандируя "Заберите Сашу", подразумевая президента Александра Лукашенко, и "отпустите Машу!", требуя таким образом освободить из под стражи члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову.

Одновременно с этим на проспекта Независимости сотрудники МВД провели жёсткие задержания участников студенческого протестного шествия. Были задержаны не менее 38 человек, в том числе трое журналистов. В отношении задержанных было начато административное разбирательство.

Основная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская предъявила на минувшей неделе ультиматум действующему президенту: до 25 октября он должен уйти в отставку, в противном случае оппозиция организует всеобщую забастовку. В пятницу стало известно, что белорусские власти объявили ее в розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя.