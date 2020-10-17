Съемочная группа Euronews побывала в городе Джебраиле

Съемочная группа Euronews отправилась в город Джебраил в Нагорном Карабахе. Две недели назад президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии населенного пункта. В Армении эту информацию опровергают.

"Мы в Джебраиле. Позади долгий путь, едва мы доехали, как наступили сумерки. Мы видели много танков, военных и оружия. Азербайджан определенно к чему-то готовится", — передает корреспондент Euronews Эмин Ибрагимов.

"Конечно, каждый бой тяжелый, есть потери, но азербайджанские солдаты, офицеры сокрушили оборону противника, потому что мечтали вернуть родные земли. Никто не может устоять на пути азербайджанской армии. Наши солдаты и дальше будут храбро сражаться с врагом, пока мы не вернем наши земли", — говорит полковник Эльшад Абилов.

За последние дни в Баку сообщили, что под контроль Азербайджана перешли еще несколько населенных пунктов, а в ночь на субботу Генеральная прокуратура республики заявила, что в результате ракетного обстрела со стороны Армении в центральной части города Гянджи погибли 12 человек, более 40 получили ранения.

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin M Ə L U M A T I aze/rus/eng Düşmənin silahlı... Publiée par Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu sur Vendredi 16 octobre 2020

"Позади меня находится природный источник, который называют родник "Дружба". Как видите, от дружбы осталось уже осталось не так много", — говорит корреспондент Euronews.

В ближайшее время будет готов репортаж, отражающий позицию армянской стороны.