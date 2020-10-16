Саркози предъявлено новое обвинение по "ливийскому делу"

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании по предварительному сговору в составе группы лиц в 2007 г. Речь идёт о предполагаемом получении денег от ливийского правительства. Допрос по этому делу, по итогам которого экс-президент стал официально обвиняемым, продолжался в общей сложности 40 часов. Саркози отверг все обвинения и пообещал в конце концов доказать свою невиновность. По его словам, «он их встретил с крайним изумлением» и назвал их «новым надругательством над своей невиновностью со стороны тех, у кого нет ни малейших доказательств какого бы то ни было незаконного финансирования».

Расследование по ливийскому делу ведётся с 2013 г. Впервые обвинение Саркози в получении 50 млн евро от правительства Муаммара Каддафи выдвинул в интервью телеканалу Евроньюс в марте 2011 г. сын ливийского лидера Саиф аль-Ислам, пообещав при этом предоставить французской стороне доказательства. Позднее он неоднократно повторял свои обвинения.

«Прежде всего Саркози должен вернуть деньги, которые он взял у Ливии для финансирования своей избирательной кампании. Это мы финансировали его кампанию и у нас есть доказательства этого. Первым делом этот клоун должен вернуть деньги ливийскому народу».

Обвинения , выдвинутые Саифом аль-Исламом Каддафи, подтвердил франко-ливанский бизнесмен Зиад Такьеддин, который с 2004 по 2011 г. выполнял роль неформального посредника между правительствами Франции и Ливии.

До сих пор в рамках расследования ливийского дела Саркози предъявлялись обвинения только в получении взятки, в незаконном финансировании и нецелевом расходовании бюджетных средств Ливии. В случае если он будет признан виновным в создании преступной группы, он может быть лишён свободы на срок до 10 лет.

Саркози называет обвинения местью, за то, что он сыграл ведущую роль в организации военной интервенции в Ливию в 2011 г. и свержении Муаммара Каддафи.