Николя Саркози предъявлено обвинение в создании преступной группировки

Национальная финансовая прокуратура Франции предъявила бывшему президенту Николя Саркози обвинение в создании так называемой "ассоциации злоумышленников", то есть, согласно Уголовному кодексу страны, преступного сообщества, члены которого объединились для совершения каких-либо противоправных действий. Об этом стало известно в пятницу после продолжавшегося четыре дня подряд допроса бывшего главы республики в рамках расследования дела о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году. По данной статье ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Для Франции подобное обвинение, выдвинутое в отношении бывшего президента, первое. Для Саркози - четвертое по счету в рамках данного дела. Его также обвиняют в коррупции, хищении государственных средств и владении незаконно полученными денежными средствами.

Сам Саркози свою вину отрицает. "Я невиновен, я уверен: в конце концов восторжествует истина", - написал он в своем Twitter.

О финансировании кампании французского президента ливийские власти заявили в марте 2011 года. Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего главы государства признать факт получения финпомощи. Последовала серия независимых журналистских расследований, которые и привели к судебному.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 гг.