В России растет число заболевших коронавирусом и вводятся новые меры

В российских отделениях интенсивной терапии находятся 2800 пациентов с коронавирусом, загружены 10% реанимационных коек, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК). "Это стабильная цифра, она не прирастает", - добавил он.

Всего, по его словам, в больницах наблюдаются более 160 тыс. человек, а общий коечный фонд составляет 182 тыс. По оценке министра, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, недостатка мест в больницах пока нет.

Министр сообщил, что пациентов госпитализируют, если у них в течение трех дней сохраняется температура 38 градусов и выше, а симптомы коронавирусной инфекции не проходят. При этом он подчеркнул, что у 65% пациентов в амбулатории - легкое течение болезни.

Мурашко также прокомментировал новый рост заболеваемости, отказавшись называть его "второй волной коронавируса". "Это течение одного процесса, не хотелось бы говорить - волнами", - сказал он, добавив, что осенне-зимний период осложняется присоединением и других видов инфекций.

"Возможно, мы добьемся результата"

По официальным данным, за последние сутки от коронавируса в России умерли 286 человек, из них 54 пациента скончались в Москве. Всего в городе выявлено почти 348 тыс. случаев заболевания инфекцией.

В связи с ростом заболеваемости, власти столицы постепенно ужесточают ограничительные меры. С 19 октября старшеклассники перейдут на дистанционное обучение. "Заболеваемость среди учащихся с 6 по 11 классы значительно больше. Это вынужденная мера", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в четверг.

Ранее власти Москвы обязали компании перевести 30% своих сотрудников "на удаленку". Они также призвали граждан старше 65 лет и других людей, входящих в группы риска, оставаться дома. Ограничительные меры, по официальным оценкам, затронут более 3 млн человек.

"Не трогая экономику, мы создаем ограничения для тех групп населения, которые меньше всего влияют на занятость, на доходы. Первая группа - 65+ - это около 2 млн человек. Если взять хронических больных, которые младше 65 - их около 600 тыс. Полмиллиона - это школьники с 6 по 11 классы. Если взять эти группы и снизить их передвижения и контакты, то мы, вполне возможно, добьемся положительного результата", - подчеркнул Собянин.

Обязательный "чек ин"

Эксперты считают, что из-за потребительских привычек ночные клубы и бары в вечернее и ночное время становятся рассадниками коронавируса. При этом одной из главных проблем для сдерживания заболевания остается выявление контактов заболевшего. С 19 октября власти Москвы решили ввести в барах и ночных клубах систему электронной регистрации посетителей на сайте мэра или через СМС-сообщения.

"С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов", - говорится в сообщении на сайте Сергея Собянина, опубликованном в четверг.

Так развлекательные заведения, работающие ночью, должны будут получить QR-код, с помощью которого они должны регистрировать всех работников и посетителей. В случае, если у кого-то из них выявится коронавирус, все остальные зарегистрированные должны получить оповещение с предложением пройти тест на коронавирус.

Под новые правила подпадают около 500 столичных клубов и баров. При этом власти столицы подчеркнули, что за отказ пользоваться системой check in, а также тестироваться на коронавирус, посетителей штрафовать не будут.

Если эксперимент пройдет удачно, власти Москвы могут распространить систему check in на госучреждения, заявил первый замглавы аппарата мэра столицы Алексей Немерюк. "Если он (эксперимент) будет удачным, то, я думаю, что можно будет попробовать его применить, в первую очередь, на каких-то государственных учреждениях", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.

При этом он отметил, что возможность распространения этой системы на частные учреждения пока не обсуждалась.