The Guardian: за отравлением Навального может стоять ФСБ

Сотрудники спецслужб Великобритании, Германии и Франции считают, что за отравлением Навального стоит Вторая служба ФСБ России. Таким образом его хотели не убить, а вынудить покинуть страну, вещество же из группы "Новичок" для операции выбрали преднамеренно, сообщает со ссылкой на неназванные источники британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что проверить данную информацию довольно трудно, но утверждает, что именно на основе этого заключения страны Европейского союза и Великобритания и ввели 15 октября персональные санкции против главы ФСБ Александра Бортникова в числе других российских чиновников, которые, как предполагают в ЕС, причастны к отравлению оппозиционера. Официально Еврокомиссия заявила, что Навальный находился "под пристальным наблюдением Федеральной службы безопасности во время поездки в Сибирь в августе 2020 года", а значит, "отравление не было бы возможно без ее участия". Сам политик не раз заявлял об этом в интервью.

В Москве подобные обвинения называют безосновательными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что инструкции Навальному дают как раз западные спецслужбы, в частности, специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки.

Вторая служба ФСБ России - это ФГКУ "Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом". Она была создана из пятого управления КГБ СССР, ответственное за контрразведывательную работу по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника. Сегодня ее возглавляет экс-замдиректора ФСКН генерал Алексей Седов.