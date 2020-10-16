Брюссель - Лондон: дверь остаётся открыта

Несмотря на угрозу отказаться от переговоров по "брекситу", если сделка с Брюсселем не будет достигнута в указанный срок, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что дверь для продолжения диалога все ещё открыта. Срок истёк в четверг вечером, но лидеры ЕС заявили, что обсуждения будут продолжены и дальше. Но Джонсон в очередной раз подчеркнул: его позиция остаётся неизменной.

"Насколько я понимаю, они отказались от идеи соглашения о свободной торговле, - сказал он о европейских партнёрах. - Похоже, что из Брюсселя не видно никакого прогресса. Итак, мы говорим им, приезжайте сюда, приходите говорить с нами, если вы в корне измените свой подход. В противном случае давайте тогда с большим успехом поговорим о практических аспектах выхода, которые я описал: о вопросах социального обеспечения, автомобильных грузоперевозках и т. д. Но если не будет кардинального изменения подхода, то тогда мы будем склоняться к выстраиванию торговых отношений как с Австралией - по правилам ВТО".

Лондон ждал заявлений с саммита Евросоюза, завершившегося в пятницу. Надежды рассмотреть на нём уже заключённое торговое соглашение не оправдались. А переходный период выхода Великобритании из ЕС завершится 31 декабря. Джонсон уже заявил, что сразу же после этого он активизирует подготовку к отказу от сделки.