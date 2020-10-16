Трамп - Байден: виртуальная дуэль

Тема коронавируса доминировала в заочных дебатах кандидатов в президенты США от республиканцев и демократов - нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и экс-вице президент Джозеф Байден встретились с избирателями онлайн в эфире двух конкурирующих американских телеканалов.

Трамп, сам недавно перенёсший Covid-19, отвечал на вопросы NBC и о ношении масок - хотя сам был без маски - сказал следующее:

"Что касается масок, то я к ним хорошо отношусь. Я говорю всем людям носить маски. Но, послушайте, я не могу забывать о том, что я президент. Я не могу сидеть в подвале. Я не могу сидеть взаперти. Не могу. Я должен выходить, встречаться с людьми".

У Трампа также спросили, должен ли он что-то России, но он ответил, что денег России не должен.

Выступление Джо Байдена транслировал телеканал ABC. Кандидат демократ призвал отнестись к проблеме распространения коронавирсуа со всей серьёзностью, не преминув обвинить своего оппонента в неспособности управлять эпидемиологическим кризисом.

"Мы составляем 4% населения планеты, и на нас приходится 20% смертей в мире. Мы находимся в ситуации, когда у нас погибли 210 с лишним тысяч человек. И что он делает? Ничего! Он все еще ходит без маски и так далее", - возмутился Байден.

Скользкие для него вопросы во время дискуссии обошли стороной - в частности, тема украинского скандала вокруг его сына - Хантера Байдена - не была затронута.