Культурная столица Европы ирландский Голуэй: "Положение обязывает"

Голуэй – портовый город на западном побережье Ирландии - вместе с хорватской Риекой был выбран культурной столицей Европы это года.

Центр Голуэя - это историческая постройка 17-18-го веков, обилие художественных галерей и театральных площадок.

Но пандемия внесла свои коррективы в сценическую жизнь.

Рассказывает Фергал Хайнз, директор Druid Theatre: "Мы стараемся сохранять оптимизм, мы по-прежнему абсолютно убеждены, что у людей есть право на первоклассный - во всех отношениях - театр. Мы просто обязаны сохранить имеющийся уровень работы. Хотя, конечно, изменилась в том числе и система нашего финансирования, но мы держим обязательства перед зрителями".

Усилия, в том числе и денежные - в размере 18 млн евро - уже были совершены и израсходованы.

Это позволило сохранить, как говорит руководительница программы Мэрилин Гон-Редден "Голуэй - культурная столица Европы", не менее 70 % запланированных мероприятий: "Мы разрабатывали эти форумы еще 4 года назад, когда мы составляли нашу заявку. Мы сумели сделать так, что практически все, что касалось книжных ярмарок и книгоиздания, в программе по прежнему значится. Разумеется, какие-то коррективы были неизбежны, но в целом мы сдержали свои обещания".

Среди ценителей страны "изумрудного волшебства", как еще называют Ирландию, Голуэй - одно из самых популярных для посещения мест. Сюда приезжают и на форумы театрального искусства и поэзии, и на гастрономические праздники, вроде фестиваля устриц.

Кенни Дири, генеральный директор Торговой палаты Голуэя, полагает, что "нужно умножить усилия, прежних, чтобы сохранить уровень, уже не достаточно, и это - лишь для того, чтобы просто компенсировать потери, речь не идет пока о возможной прибыли. Нужно поддерживать те мероприятия и тех, кто над их осуществлением работает, поскольку эти события привлекают туристов, а значит, это приносит деньги в казну Голуэя. Мы ждем вакцину, но мы при этом соблюдаем строгий санитарный протокол, делая все возможное, чтобы пришедшие и приехавшие чувствовали себя в безопасности".

Из Голуэя передает журналист Euronews Кен Мюррэй: "Тут помнят, что ограничения и карантин привели к потерям в доходах от туризма, речь идет о миллиарде евро. Но те, кто взял на себя обязательства, готовы их сдержать во что бы то ни стало. То, что Голуэй был выбран одной из культурных столиц Европы, они расценили и как признание заслуг, и как аванс на будущее, который в итоге сумели оправдать".