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Франция

Во Франции учителю истории отрезали голову

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Парижская полиция
Парижская полиция   -   Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин недалеко от общеобразовательного учреждения найдено обезглавленное тело мужчины. Полиция обнуражила вооруженного ножом мужчину в соседнем городе Эраньи. Когда правоохранители потребовали у него опустить на землю оружию, тот отказался. Полицейские выпустили в него около десятка пуль. Ряд французских СМИ сообщает, что от полученных ранений тот скончался.

Правоохранители просят людей избегать район инцидента, он оцеплен. На место происшествия выехала бригада саперов: полицейские предполагают, что на подозреваемом мог быть надет "пояс смертника".

По некоторым данным, погибший - предподаватель одной из местных школ. Сообщается, что на одном из занятий он показывал учащимся карикатуры с изображением пророка Мухаммеда. Свидетели убийства слышали, как напавший на мужчину кричал "Аллах акбар".

Национальная антитеррористическая прокуратура приступила к расследованию.

Глава француского МВД Жеральд Дарманен, ранее отправившийся с рабочим визитом в Марокко, в срочном поряке возвращается в Париж.

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