Власти европейских стран говорят о "второй волне" пандемии, приводя статистические данные: в этом регионе мира регистрируется свыше 330 тысяч новых случаев заражения ежедневно. Введенные правительствами ограничеиельные меры разной степени жесткости ВОЗ поддерживает.

Об этом накануне заявил Ханс Клюге, директор европейского отделения ВОЗ: "Заражений будет больше, поскольку пик респираторных инфекций приходится на осенне-зимнее время года, и будет расти количество летальных исходов. Эпидемия в Европе и ее масштабы вызывают серьезную озабоченность".

Границы внутри ЕС остаются открытыми, но на них усилен контроль и проверки, есть страны, находящиеся в красной зоне, к ним, в частности, относится Франция, где за прошедшую неделю, как сообщала влиятельная "Фигаро", были зарегистрированы свыше 80 новых тысяч зараженных, но лишь за прошедшие сутки таких стало на 30 тысяч больше.

Парламент в среду принял закон о введении на территории страны режима чрезвычайной санитарной ситуации, что, в свою очередь, дало президенту прерогативу ввести в Париже, его пригорлдах и еще в 8-ми агломерациях комендантский час.

Сами власти называют это "ночным карантином".

Новые ограничительные меры затрагивают образ жизни не менее 20 миллионов человек - это треть всего населения Франции.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции, сообщил следующее: "Комендантский час вводится с 9-ти вечера и продлится до 6-ти утра. В это время все должны находится дома. Будут сделаны исключения. Но магазины и иные общественные заведения должны быть закрыты".

На другом берегу Ла-Манша - схожая ситуация.

Лондон и пригороды пока находятся на втором уровне "тревожности" с точки зрения распространения инфекции, а вот в Ливерпуле и близлежащих к нему населенных пунктах - тревожность третьего, наивысшего уровня.

В Манчестере ситуация сопоставима с ливерпульской, но муниципалитет отвергает меры, предложенные Лондоном.

Об этом прессе заявил мэр города Энди Бернхэм: "Людям осточертело, что к ним относятся подобным образом. Северянам надоело, что их все пихают, и мы не хотим, чтобы нас подталкивали к ограничениям. Да, это пандемия. Но есть еще жизни, есть работа, есть бизнесы. И мы не намерены участвовать в политических играх".

В Польше в столице закрыты школы. Такова была реакция властей на 24%-ный суточный прирост выявленных заражений . В Варшаве опасаются, что больничная система может не выдержать наплыва заболевших.