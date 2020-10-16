Европейцы прощаются с ресторанами

Многие жители девяти французских городов в пятницу вечером отправились в рестораны, где в последний раз перед введением комендантского часа могли посидеть до полуночи. С субботы и по меньшей мере в ближайшие шесть недель с 9 вечера и до 6 утра выходить на улицу без специального разрешения будет запрещено. За сутки число заражений коронавирусом выросло в стране еще на 25 тысяч.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции: "Мы понимаем, что вторая волна уже здесь, что количество пациентов растет, что вирус тот же, что его интенсивность не уменьшилась. И мы отмечаем снижение возраста людей, страдающих от вируса. Это ясно показывает, что мобилизация должна быть всеобщей и что никто, абсолютно никто, не находится в безопасности".

Новый суточный рекорд заражений коронавирусом установила Германия - более 7 тысяч. Некоторые эксперты объясняют этот рост значительным в сравнении с первой волной расширением тестирования. В борьбе с эпидемией немецкие власти также ужесточили правила ношения масок.

Тем временем в Великобритании тяжелая ситуация наряду с Лондоном и Ливерпулем складывается и в Манчестере. Но власти этого города отказываются идти на ужесточение карантинных мер, несмотря на попытки правительства убедить в их необходимости. Борис Джонсон заявил, что может ввести новые ограничения и решением из центра, но отметил, что они были бы более действенными при поддержке на месте.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "При нынешних тенденциях чуть более чем через две недели пациентов с COVID в реанимации будет больше, чем на пике первой волны. Поэтому я призываю мэра пересмотреть свое мнение и приступить к конструктивному сотрудничеству".

А Бельгия с понедельника вводит комендантский час с полуночи до 5 утра, на месяц закрывает все кафе и рестораны, а после 8 вечера запрещает продажу алкоголя в магазинах.