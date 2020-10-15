Книжная ярмарка во Франкфурте в условиях пандемии

Крупнейшая в мире книжная ярмарка во Франкфурте-на Майне впервые за более чем 70 лет своего существования проходит в цифровом формате. В этом году году из-за пандемии коронавируса на территории выставочного комплекса нет стендов с печатными изданиями. В результате санитарного кризиса и связанных с ним ограничений продажи книг выросли в ряде стране.

Директор ярмарки Юрген Бос говорит: "Думаю, что сегодня у людей появилось больше свободного времени, которое они хотят потратить на себя, и это можно делать с помощью книг. Поэтому мы наблюдаем возросший интерес к чтению среди молодежи и детей, как будто они решили передохнуть и сказали себе — хочу разобраться в данном предмете, хочу погрузиться в книгу".

В 2019 году участниками ярмарки были 7,5 тысяч издательств, из них примерно 2,2 тысячи — немецкие. Ярмарку посетили свыше 302 тыс. человек из 147 государств, из них 174 тысячи — специалисты в области книгоиздания и книготорговли. Во время ее работы прошло свыше 4 тысяч тематических семинаров, концертов, встреч с писателями.

В этом году за два дня до открытия руководство приняло решение проводить презентации книг и интервью с авторами без публики. Но в городе проходят связанные с выставкой мероприятия, на которых могут собираться не более 50 человек.

В рамках выставки организованы онлайн-трансляции интервью с оппозиционным активистом из Гонконга Джошуа Вонгом, бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом и знаменитой писательницей Маргарет Этвуд.