Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Нидерланды

COVID-19 в Нидерландах: ни танцев, ни марихуаны, ни выпивки

Комментарии
 Елена Караева
euronews_icons_loading
Архив
Архив   -   Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

В четверг все то, что происходило в этом квартале Гааги накануне вечером, осталось в воспоминаниях. Бары, пабы, рестораны и кафе закрыты. Кроме того, с 20:00 до 07:00 запрещено продавать марихуану и алкоголь, и потреблять их на улицах.

В гостях одноверменно могут находиться три человека, включая хозяев.

Молодежь отнеслась с запретам с пониманием: "Сейчас мы повеселимся в последненький разочек, потому разойдемся по домам, у меня есть бабушки и дедушки, я должен о них думать, об их благополучии, правительству я доверяю, меры, которые принимаются, поддерживаю".

Глава кабмина Рютте сказал, что ограничения вводятся как минимум на 14 дней, по мнению премьера, этот шаг болезненный, но единственно возможный.

В королевстве в настоящий момент выявлены почти 200 тысяч вирусоносителей.

Для чуть больше 6 600 пациентов COVID-19 стал летальным, всего в Нидерландах проживает 17 с небольшим миллионов человек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube