Ливерпуль на замке

Это первый регион, который попал под самые жесткие ограничения в Великобритании, поделенной на зоны разного уровня коронавирусной угрозы. Для Изобел Кэтролл, студентки юридического факультета Ливерпульского университета, такая жизнь в условиях изоляции 3 уровня, стала очень мрачной и грустной. Она, как и многие другие жители Мерсисайда, критикует решение правительства.

Изобел Кэтролл, студентка: "Такое ощущение, что Ливерпуль выбрали специально. Мы знаем, что ситуация серьезная и очевидно, что с этим нужно что-то делать. Я думаю люди сердятся. Вот вы включаете новости и видите Лондон - такие места, как Сохо, с огромными толпами на улицах, станциях метро после комендантского часа. И вы думаете почему им позволено это? Почему правительство и не думает это контролировать?

Когда все их внимание, кажется, сосредоточено на Северо-Западе и особенно на Ливерпуле. Я студентка и беспокоюсь о том, чтобы моя жизнь вернулась в нормальное русло. У меня мой личный пример - мой университет закрыт и мне приходится работать из дома. Ливерпуль настолько зависит от баров, ресторанов и пабов, что это действительно страшно, учитывая, сколько сотрудников баров останутся без работы".

Встречи между разными семьями, в помещениях и на улице запрещены. Пабы и бары, в которых не подают еду, закрыты.

Люк Ханрахан, Euronews: "Вводятся ограничения, из-за которых этим предприятиям пришлось закрыться. Обеспокоенность вызывает то, что на кону оказались рабочие места. Достаточно ли делается, чтобы защитить их?"

Питер Кинселла, владелец ресторана: "Это похоже на страну живых мертвецов, где много ограничений, и люди не выходят. Из-за ограничений закроют все пабы и бары, спортивные залы, кинотеатры, и, я думаю, что правительство как всегда, кажется, затягивает с финансовой поддержкой. Так что в течение этой недели или двух мы будем все сильно обеспокоены. Наши сотрудники действительно беспокоятся о своих рабочих местах. Наш бизнес на самом деле сильный и финансово жизнеспособный, но мы можем слишком многого лишиться из-за чего наше будущее может оказаться под угрозой. И вот в такой ситуации мы сейчас находимся".

Франк МакКенна, генеральный директор DOWNTOWN IN BUSINESS: "Очень много разочарований, много гнева, и я думаю, что то, что вы увидите в течение следующего месяца или около того, - это будет неприятие. Я думаю о гражданском неповиновении, я не говорю о беспорядках на улицах или массовых маршах, а о людях, просто игнорирующих правила и инструкции, потому что они больше не имеют никакого смысла".

Правительство видит в своей трехуровневой системе локальных ограничений баланс между борьбой с вирусом и защитой экономики. А многие мерсисайдцы воспринимают это как очередное проявление неравенства между Лондоном и Ливерпулем.