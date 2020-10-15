Срез европейских настроений

Кризис в области здравоохранения и экономики, а также углубление внутренних разногласий - Европейский Союз борется с беспрецедентными проблемами и сталкивается с неопределенным будущим.

Каково сегодня отношение к европейскому проекту в таких государствах-основателях ЕС как Германия, Франция и Италия? Агентство Redfield and Wilton Strategies провело специально для Euronews социологическое исследование в каждой из этих стран.

По основному вопросу о членстве в ЕС одни проявляют больший энтузиазм, чем другие. Немцы рады остаться, таких - 64%. Во Франции членство в Евросоюзе поддерживают немногим более половины граждан. А вот в Италии 48% граждан хотят, чтобы их страна оставалась в ЕС. 21% итальянцев относится к категории неопределившихся.

Мнения о том, было ли членство в ЕС хорошим или плохим опытом для их страны, более-менее равномерно разделились в Италии и Франции. Примерно треть считает его положительным, столько же отрицательным и столько же не знает. В Германии преобладает мнение о том, что членство в блоке было выгодным - таких 47%.

Это фундаментальные вопросы, которые стояли перед британцами, когда в 2016 году они проголосовали за выход из Евросоюза. Будущие отношения Великобритании с ЕС еще не оформлены, но сработает ли "брексит" в долгосрочной перспективе?

Подавляющее большинство немцев так не думают, 58% из них не видят долгосрочных выгод. Но примерно 4 из 10 итальянцев и французов полагают, что Британия в итоге будет процветать, поскольку уже находится за пределами блока. Это мнение разделяет чуть менее половины самих британцев, хотя большинство либо так не думает, либо не знает.

В конечном счете, отношение государств-членов к ЕС - это вопрос доверия. Люди на национальном уровне выбирают членов Европейского парламента, но для многих Брюссель и его институты все еще кажутся далекими.

Этим можно объяснить, почему большинство граждан во всех трех странах думают, что ЕС не заботится об их интересах. Так считают более половины итальянцев и 46% французов. Немцы - самые доверчивые: 40% граждан Германии полагают, что у Брюсселя благие намерения.

В то время как люди по всей Европе обеспокоены своей повседневной жизнью в условиях свирепствующего коронавивируса и экономических трудностей, ЕС и его деятельность, похоже, занимает далеко не главное место в их мыслях.

Но этот соцопрос дает лидерам сообщества много поводов для размышлений.