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мир

ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и НИИ, который связывают с "делом Навального"

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Флаг ЕС на улице в Брюсселе.
Флаг ЕС на улице в Брюсселе.   -   Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в документе, опубликованном в четверг в Официальном журнале ЕС.

Под санкции ЕС подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября, отмечается в документе.

Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.

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