Доктор Дени Муквеге: "За одну ночь были изнасилованы сотни женщин"

Добро пожаловать в программу "Глобальный диалог". Наш гость доктор Дени Муквеге, гинеколог, на протяжении более 20 лет помогающий жертвам сексуального насилия в Демократической Республике Конго. Его работа как врача и борца за права человека была отмечена премией Сахарова в 2014 году и Нобелевской премией мира в 2018. Спасибо, доктор Муквеге, что присоединились к нам из Букаву, столицы провинции Южное Киву в Демократической Республике Конго.

Исабель да Сильва, Euronews:

— Какое влияние пандемия COVID-19 оказала на работу больницы и Фонда Панци по оказанию медицинских и социальных услуг женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия?

Дени Муквеге, врач-гинеколог:

— Больница оказывает не только медицинскую помощь жертвам сексуального насилия, но и то, что мы называем комплексной помощью, которая состоит из четырех основных составляющих: медицинской, психологической, правовой и социально-экономической. И именно этой сектор сильно пострадал во время пандемии COVID-19, так как произошло замедление экономической активности. Поэтому все те женщины, которые жили на небольшой доход от их трудовой деятельности, сегодня возвращаются к нам за новой поддержкой, чтобы возобновить свой бизнес. Когда женщины экономически не самостоятельны, когда они очень бедны, они становятся более уязвимыми для сексуального насилия.

Исабель да Сильва, Euronews:

— Поскольку из-за пандемии мобильность снизилась, заметили ли вы какие-либо изменения при поступлении пациентов в больницу?

Дени Муквеге, врач-гинеколог:

— В больнице мы наблюдали увеличение количества изнасилованных детей. И, возможно, это можно объяснить тем, что дети сейчас не ходят в школу - родители больше озабочены поиском способов лечить и прокормить их. Дети предоставлены самим себе, и они больше подвержены насилию. Действительно, число детей, попавших в больницу в этот период пандемии, было выше, чем обычно.

Исабель да Сильва, Euronews:

— Вы боретесь с безнаказанностью за изнасилования как орудие войны. Почему вы выступаете за международный трибунал?

Дени Муквеге, врач-гинеколог:

— Сотни женщин были изнасилованы за одну ночь, это были систематические изнасилования. Мы видели детей, младенцев, стариков, даже мужчин, которых насиловали. Сегодня исполнители этих преступлений известны, и они остаются безнаказанными. Эти преступники - как граждане Конго, так и иностранцы. В настоящее время существуют иностранные вооруженные группы, которые продолжают совершать преступления в ДРК. Сегодня мы испробовали все, мы испробовали оружие, мы испробовали переговоры, мы испробовали мирные соглашения, но это не сработало. Я считаю, что единственный элемент, который не был использован, - это правосудие. Международный суд по Конго может заниматься большими делами, но нам также необходимо иметь смешанные специализированные судебные палаты по всей стране. И наша задача состоит в том, чтобы население не только знало правду, но и (также) могло сказать "больше никогда".

Исабель да Сильва, Euronews:

— А как работает Глобальный Фонд помощи жертвам сексуального насилия, который вы создали год назад для финансирования проектов по возмещению ущерба жертвам изнасилований?

Дени Муквеге, врач-гинеколог:

— Для оказания помощи жертвам сексуального насилия, особенно в медицинской и психосоциальной областях, мы пользуемся постоянной поддержкой Европейского союза. И цель этого Глобального фонда заключается в поддержке проектов возмещения ущерба, потому что мы считаем, что если у женщин есть смелость обратиться в суд, подать жалобу, они не должны отчаиваться из-за того, что впоследствии никакой компенсации не будет. Я считаю, что если женщины уже преодолели свои страдания и подали жалобу, то наш долг и долг человечества - помочь им пройти этот путь до конца. И пройти весь путь - значит помочь им исцелиться. И это исцеление не может произойти без правосудия и возмещения ущерба.

Исабель да Сильва, Euronews:

— Европейский союз и Африканский союз намерены заключить новое партнерское соглашение в 2021 году. Каковы должны быть приоритеты действий в странах, наиболее пострадавших от конфликтов и гуманитарных кризисов, таких как Конго?

Дени Муквеге, врач-гинеколог:

— Сотрудничество в области развития по вопросам, представляющим общий политический интерес для Европы и Африки, более широкое сотрудничество по вопросам миграции, изменения климата, мира и безопасности. Все это благородные цели. Я считаю, что самая большая проблема сегодня-это реализация, стратегия реализации страдает. Если мы не будем работать на благо мира и безопасности в Африке, что произойдет? Молодежь потеряла надежду, молодежь склонна идти по пути миграции со всеми вытекающими последствиями. Для Африки это означает утечку мозгов. А в Европе миграция приводит к росту экстремизма, что не очень хорошо. Но между двумя континентами есть то, что происходит в Средиземном море, где гибнут десятки молодых африканцев, чем наше человечество не может гордиться.

Исабель да Сильва, Euronews:

— Люди называют вас «чудо-доктор», но вы продолжаете получать угрозы из-за вашей работы. Чем вы занимаетесь сегодня?

Дени Муквеге, врач-гинеколог:

— Мы надеемся, что сможем продолжать нашу работу по поддержке женщин, но будущее мы очень хотим видеть без изнасилований. Для нас прекращение этого насилия в отношении женщин было бы вершиной нашей работы. Мы надеемся, что однажды конголезские женщины смогут работать на фермах, приносить воду или дрова и возвращаться домой, не опасаясь быть изнасилованными.