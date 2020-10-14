Автомобильная индустрия в Великобритании: надежды и опасения

Mini, маленькая, юркая машина символ Великобритании. Дизайн автомобиля остается практически неизменным с 1959 года. С 1994-го марка принадлежит немецкому концерну BMW. Большинство автомобилей сходит с конвейеров завода, расположенного в Оксфорде. Налажена международная поставка комплектующих деталей. Части двигателей Mini трижды пересекают пролив Ла-Манш. Если торговое соглашение между ЕС и Соединенным Королевством не будет заключено, каждый раз с товара будет взиматься 10% пошлина.

Майк Хоус, гендиректор Society of Motor Manufacturers and Traders: "Нам нужна торговая сделка. От того, какой она будет, зависит жизнеспособность автомобильной отрасли. Нам необходимо избегать тарифов. Тарифы поставят под угрозу конкурентоспособность промышленности Великобритании".

Большинством британских автомобильных брендов владеют иностранные компании. Land Rover принадлежит индийской компании Tata Motors. Автомобильная фирма Vauxhall является подразделением концерна Groupe PSA. Продаваемые в королевстве машины Vauxhall в других частях Европы известны как Opel. В Великобритании расположены предприятия по сборке японских автомобилей Nissan и Toyota. Японский автомобильный концерн Honda официально объявил о закрытии в 2021 году своего единственного завода на территории Евросоюза в британском Суиндоне.

Дэвид Бейли, профессор Бирмингемского университета: "Учитывая, что между нами и Европой в каком-то смысле возникают барьеры, японцы ломают голову и думают: ну, вы разорвали контракт (с ЕС). Нам не обязательно оставаться здесь. Автомобильная отрасль - отрасль с низкой рентабельностью, поэтому 10% тариф ударит по продажам, снизит прибыль. Встанут вопросы о будущем заводов в Соединенном Королевстве".

Разработка хэтчбека Mini следующего поколения отложена из-за "брексита". В BMW предупредили: без сделки с ЕС, концерн будет вынужден "по меньшей мере рассмотреть возможность" переноса производства автомобилей Mini c территории комплекса в Оксфорде.

Представители BMW в интервью Euronews сказали: "Отсутствие выполнимого и устраивающего всех торгового соглашения, нанесет ущерб нашей индустрии. Мы призываем обе стороны продолжать работу над сделкой с нулевыми тарифами, которое принесет пользу Великобритании, ЕС и нашим клиентам".

Даже без "брексита" в автомобильной промышленности постоянно происходят какие-то перемены. Это бесконечное движение. Заводы нуждаются в капитальном ремонте и переоснащении, чтобы производить машины следующего поколения с более чистым топливом. Ожидается, что автомобилей будет продаваться все меньше и меньше, поскольку каршеринг становится очень популярным. Концернам предстоит принимать стратегические решения о том, где строить автомобили будущего, и решающим фактором станет их стоимость.