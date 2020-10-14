Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов (пресс-секретарь)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен уйти в отставку после проведения в стране парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", — сказала она.

На этом фоне в Бишкеке прошла очередная демонстрация с требованием отставки президента, который в среду подписал указ о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым. В тот же день начались переговоры Жээнбекова и Жапарова о возможности отставки. Президент заявил о готовности к диалогу ради стабильности в стране, но выразил убеждение, что срочная отставка приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству.

После массовых акций протеста и беспорядков ЦИК республики признал недействительными итоги состоявшихся 4 октября парламентских выборов. Дата проведения нового голосования должна быть объявлена до 6 ноября.