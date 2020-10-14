Подводный дрон Greenpeace выявил массовое отравление на Камчатке

Специалисты Greenpeace, WWF и КамчатНИРО в присутствии сотрудников Следственного комитета приступили к обследованию дна Авачинской бухты с помощью беспилотного подводного аппарата. Сначала обследовали пляжи, где ранее были обнаружены мёртвые придонные организмы и животные: морские звёзды, морские ежи, мидии и актинии.

По словам руководителя экспедиции Greenpeace Василия Яблокова, "первые результаты показали, что на небольших глубинах не наблюдается рыбы, хотя она должна там быть. На дне зафиксировано много мёртвых полихет - многощетинковых червей, которые обитают в донном грунте. Это и является свидетельством массового отравления - полихет в принципе не должно быть видно, обычно они прячутся среди водорослей".

На этой неделе еще на двух участках прибрежных вод Камчатки произошла массовая гибель гидробионтов. Такое явление наблюдается на участке шириной примерно 50 метров. Ученые исключили версию химического загрязнения океана на Камчатке. Они считают, что причиной гибели морских организмов и животных стало природное явление - вредоносное цветение воды.