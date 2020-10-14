Греция: лидеры "Золотой зари" приговорены к длительным тюремным срокам

Апелляционный суд Афин приговорил лидеров ультраправой партии «Золотая заря» к заключению на срок до 13 лет. Они признаны виновными по целому ряду статей, в том числе о создании организованной преступной группировки, нападениях на почве ненависти, хранении оружия и подготовке убийств. Теперь суд должен определить, какая часть наказания может стать условной.

Максимально строгое наказание назначено руководителю объединения Николаосу Михалолиакосу и шести политикам из его ближайшего окружения. В 2012-м с ними связывали успех партии, за которую на парламентских выборах проголосовали около 7 процентов избирателей. Осенью 2013 Михалолиакос и его соратники были задержаны в рамках дела о резонансном убийстве музыканта Павлоса Фиссаса. На прошлой неделе суд признал «Золотую зарю» преступной организацией.

Ключевые фигуранты дела обвинения в причастности к убийствам и насильственным преступлениям отвергали, а само разбирательство называли преследованием за политическую деятельность. Важную роль сыграли показания сторонника «Золотой зари» Георгиоса Рупакиаса, который работал в кафе в штаб-квартире организации. Он признался в убийстве Павлоса Фиссаса, заявил об искреннем раскаянии и просил суд о снисхождении при определении наказания. Он приговорён к пожизненному заключению.