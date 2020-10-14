Светлана Алексиевич встретилась с президентом Германии

Светлана Алексиевич встретилась с президентом ГерманииКомментарии
Лауреат Нобелевской премии по литературе и один из лидеров белорусского протестного движения Светлана Алексиевич встретилась в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе официальной части визита писательница оставила в книге почётных гостей запись со словами благодарности за поддержку. Алексиевич уехала в Германию в конце сентября. Сама она не исключала возможности возвращения на родину, но признавалась, что опасается ареста. Месяц назад писательница оказалась единственным членом президиума оппозиционного Координационного совета, оставшимся в республике и не заключённым под стражу.
Ситуация в стране обострилась после президентских выборов 9 августа. Центризбирком объявил о переизбрании Александра Лукашенко, сторонники его главного оппонента Светланы Тихановской настаивают на её победе, причём со значительным перевесом. В ходе протестов были задержаны тысячи людей. Правозащитники собрали данные о многочисленных случаях избиений и пыток, есть жертвы. Евросоюз не признаёт переизбрание Лукашенко.
Накануне Тихановская предъявила ему ультиматум с требованиями до 25 октября уйти в отставку, прекратить насилие и освободить политзаключённых. В противном случае бывший кандидат в президенты грозится вывести на улицу, цитата, «всю страну», блокировать дороги и объявить всеобщую забастовку.
Сам Лукашенко заявляет о попытках западных стран дестабилизировать обстановку в республике и настаивает, что держит ситуацию под контролем.