Светлана Алексиевич встретилась с президентом Германии

Лауреат Нобелевской премии по литературе и один из лидеров белорусского протестного движения Светлана Алексиевич встретилась в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе официальной части визита писательница оставила в книге почётных гостей запись со словами благодарности за поддержку. Алексиевич уехала в Германию в конце сентября. Сама она не исключала возможности возвращения на родину, но признавалась, что опасается ареста. Месяц назад писательница оказалась единственным членом президиума оппозиционного Координационного совета, оставшимся в республике и не заключённым под стражу.

Ситуация в стране обострилась после президентских выборов 9 августа. Центризбирком объявил о переизбрании Александра Лукашенко, сторонники его главного оппонента Светланы Тихановской настаивают на её победе, причём со значительным перевесом. В ходе протестов были задержаны тысячи людей. Правозащитники собрали данные о многочисленных случаях избиений и пыток, есть жертвы. Евросоюз не признаёт переизбрание Лукашенко.

‼‼ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ ОБЪЯВИЛА НАРОДНЫЙ УЛЬТИМАТУМ РЕЖИМУ‼‼ «Два месяца назад мы проснулись, как в... Publiée par Страна Для Жизни sur Mardi 13 octobre 2020

Накануне Тихановская предъявила ему ультиматум с требованиями до 25 октября уйти в отставку, прекратить насилие и освободить политзаключённых. В противном случае бывший кандидат в президенты грозится вывести на улицу, цитата, «всю страну», блокировать дороги и объявить всеобщую забастовку.

Сам Лукашенко заявляет о попытках западных стран дестабилизировать обстановку в республике и настаивает, что держит ситуацию под контролем.