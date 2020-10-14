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Мир

ЕС согласовал санкционный список по делу Навального

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 Марика Димитриади
ЕС согласовал санкционный список по делу Навального
ЕС согласовал санкционный список по делу Навального   -   Авторское право  AP Photo
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ЕС введет санкции против шести россиян и одной компании из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщили агентства DPA и AFP со ссылкой на дипломатов.

Санкции предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд в страны союза. Ограничения могут быть приняты в ближайшие дни.

Французская газета Le Monde, в свою очередь, сообщила, что в санкционный список, который готовят Франция и Германия, входят девять российских чиновников. Также под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработан "Новичок".

Ожидается, что официальное решение будет опубликовано в журнале ЕС 15 октября. После этого ограничения вступят в силу.

Россия обещает ответить зеркально, если санкции будут введены, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Немцы никаких фактов [по делу Навального] не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально", — сказал глава МИДа.

Двумя днями ранее стало известно, что министры иностранных дел Евросоюза согласовали санкции по делу Навального. Как заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, решение было принято единогласно.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Местные врачи пришли к заключению, что у политика был нарушен обмен веществ.

Вскоре Навального перевезли в берлинскую больницу. Немецкие медики, а также эксперты из независимых лабораторий во Франции и Швейцарии сообщили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы “Новичок”. Позже эту версию подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

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Publiée par Алексей Навальный sur Mercredi 14 octobre 2020

В интервью немецкому журналу Der Spiegel Навальный заявил, что за отравлением стоит Путин и “других версий у него”. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти обвинения оскорбительными, безосновательными и недопустимыми.

“Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, - это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства и претендовать на некое участие в политической борьбе", - заявил тогда Песков.

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