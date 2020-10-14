Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

Светлана Тихановская объявила "народный ультиматум" Александру Лукашенко. В своем телеграм-канале главный оппонент непризнанного Западом белорусского президента призвала власти до 25 октября выполнить три требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе,

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью,

3. Все политзаключённые должны быть освобождены.

В противном случае, как говорится в заявлении Тихановской, вся страна мирно выйдет на улицы и 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

В минувшие выходные Лукашенко несколько часов провел в изоляторе КГБ за беседой с заключенными политическими противниками. Эту встречу некоторые наблюдатели назвали имитацией диалога.

"Мы много раз говорили, что готовы к переговорам, - отмечается в заявлении Тихановской. - Но разговор за решеткой - это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам - не диалог. Это - государственный террор".

В понедельник очередная акция протеста в Минске - "Марш пенсионеров" - завершилась жесткими задержаниями. В белорусском МВД заявили, что готовы в случае необходимости применить против протестующих боевое оружие.