Выборы в США: Трамп гарцует, Байден объединяет

Дональд Трамп - вновь на коне, он официально объявил о своем возвращении в избирательную гонку. Он рассказал своим сторонникам о самочувствии, сообщил, что вдохновлен молитвами и добрыми пожеланиями в свой адрес и поблагодарил за поддержку: "Я испытал, что такое COVID-19 на собственной шкуре. Врачи говорят, что у меня теперь есть иммунитет. У меня словно выросли крылья, я всех тут обнимаю и целую".

Лейбмедик президента Шон Конли в особом коммюнике подчеркнул, что президент больше не вирусоноситель, все анализы показывают отрицательный результат.

Трамп также допустил инвективу в адрес своего соперника Байдена: "У Джо сегодня был неважный день, и его ожидают много плохих дней в ближайшее время".

Основная битва идет за голоса тех, кто не определился - речь идет как об избирателях, так и о целых штатах.

Байден обратился к своим сторонникам в Огайо: "Я буду президентом всех американцев, Америка вновь станет единой, тут больше не будет тех, кто выступал за демократов, или тех, кто поддерживает республиканцев".

Голосование в США - двухступенчатое, побеждает в нем тот, кто сумеет заручиться поддержкой 270 или больше 538 человек, входящих в коллегию выборщиков.