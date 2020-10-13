Первые "космические собаки" СССР

История советского ракетостроения и космонавтики неразрывно связана с полигоном «Капустин Яр» в Астраханской области. Именно здесь проходили испытания баллистической ракеты Р-1, созданной под руководством Сергея Королёва на базе немецкого проекта «Фау-2».

С полигона «Капустин Яр» в 1951 впервые в верхние слои атмосферы запустили собак, после чего прошла целая серия испытаний с животными. Экскурсоводы в Музее РВСН рассказывают, как перед одним из таких испытаний собака сбежала и её экстренно заменили простым бродячим псом — его так и назвали ЗИБ — «Замена исчезнувшего Бобика».

Сергей Павлович Королёв был, конечно, в гневе, но в итоге поблагодарил за то, что собака без подготовки улетела и приземлилась. Тогда Сергей Павлович сказал: «Если собака без подготовки улетела в космос, значит, человеку в космос дорога открыта». Алексей Дорожкин Музей РВСН в Знаменске

Полигон «Капустин Яр» служил и служит космодромом для запуска небольших спутников, а кроме того здесь проходят испытания новейших ракет малой и средней дальности, крылатых ракет и систем ПВО.