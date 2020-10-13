Три миллиона евро за скелет динозавра

Три миллиона евро за скелет динозавраКомментарии
За три миллиона евро продан скелет аллозавра, выставленный на торги в Париже. Это вдвое выше предварительных оценок лота, которые представил аукционный дом Друо. Возраст костей — более 150 миллионов лет. Скелет высотой более трёх метров и длиной около десяти сохранился примерно на 70%. Имя покупателя окаменелых останков одного из самых крупных хищников, известных науке, не раскрывается. Эксперты-антиквары отмечают, что в последнее время динозавры пользуются всё большей популярностью.
О популярности динозавров может свидетельствовать и рекорд, который был поставлен на прошлой неделе на аукционе Christie's в Нью-Йорке. В ходе телефонных торгов почти за 32 миллиона долларов был продан тираннозавр по прозвищу Стэн, который хранился в частном Институте геологический исследований Блэк Хиллс в Южной Дакоте.