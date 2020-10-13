Конфликт в Нагорном Карабахе: мирные жители спасаются от обстрелов

Сирена воздушной тревоги звучит в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Жители города спасаются в подвалах жилых домов пока стороны конфликта обвиняют друг в друг в нарушении перемирия. Из-за несоблюдения договоренностей страдает мирное население.

"Что я должна чувствовать? Если бы сейчас рядом со мной был один из них, я бы его задушила, без оружия бы задушила. мало того что я мужа потеряла, теперь я должна своих внуков и родственников потерять, зятя потерять, брата потерять, почему? Мало было потерь в ту войну? Теперь снова начинается все? Кому это надо?", — рассказывает местная жительница корреспонденту агентства Associated Press.

В это же время на территории Азербайджана сотни людей, которые покинули свои дома из-за обострения вооруженного противостояния в зоне конфликта, получили временное убежище в здании школы в Бардинском районе.

Корреспонденту агенства Agence France-Presse переселенцы рассказали:

"Мы уехали рано утром 27 сентября, когда начались артобстрелы. Все побежали. Дома были разрушены. Люди погибали на дороге. Эти снаряды убили двух наших соседей".

"Дети были напуганы звуками обстрелов. Они очень боялись, поэтому мы все бросили и приехали сюда. Государство предоставило нам все необходимое, но мы хотим вернуться на свою землю. Мой брат сейчас воюет, если меня призовут, то я тоже поеду воевать".

На этом фоне в Международном Комитете Красного Креста заявляют, что в ближайшие месяцы в помощи в регионе будут нуждаться десятки тысяч людей.